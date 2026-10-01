Un mort și un tânăr în stare critică după un accident de motocicletă în Suceava

Pasagerul a murit la câteva săptămâni după accident, iar conducătorul motocicletei se află în continuare internat în secția de terapie intensivă.
Consecințele unui accident produs la 2 august în orașul Salcea continuă să fie grave. Florin Petrariu, în vârstă de 25 de ani, pasager pe motocicletă, a murit după ce fusese internat cu un traumatism cranio-cerebral sever.
Conducătorul motocicletei, în vârstă de 28 de ani, este în continuare internat la ATI și, potrivit informațiilor medicale citate de publicație, se află într-o stare neurologică foarte gravă.
Accidentul, produs pe strada Rezervorului
Din primele constatări ale polițiștilor, motociclistul ar fi pierdut controlul vehiculului pe strada Rezervorului, după care motocicleta a ajuns într-un șanț din beton. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Cazul apare într-un bilanț îngrijorător al accidentelor în care sunt implicați participanți vulnerabili la trafic.
Astfel de accidente s-au înregistrat anul acesta 13 decese și 19 persoane rănite grav în județ.
Autoritățile rutiere insistă asupra respectării vitezei, purtării echipamentului de protecție și adaptării conduitei la condițiile de drum.