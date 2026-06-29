Advertising
Social· 2 min citire
Incendiu devastator în județul Suceava: o casă și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări în miez de noapte
Incendiu
Publicat29 iun. 2026, 11:01
SursăRealitatea.Net
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o gospodărie din localitatea Chiril, județul Suceava. Flăcările au cuprins rapid locuința și mai multe construcții anexe, existând riscul ca focul să se extindă și la un adăpost de animale, precum și la un fânar. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, însă pagubele materiale sunt însemnate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:26Un șofer și-a pus sirenă pe mașină. Ce amendă a primit
- 11:00INS: 5,2 milioane de români erau în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2025
- 10:55Primul traseu montan din România pentru persoanele cu deficiențe de vedere
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News