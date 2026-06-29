Incendiu devastator în județul Suceava: o casă și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări în miez de noapte

Publicat 29 iun. 2026, 11:01 Sursă Realitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o gospodărie din localitatea Chiril, județul Suceava. Flăcările au cuprins rapid locuința și mai multe construcții anexe, existând riscul ca focul să se extindă și la un adăpost de animale, precum și la un fânar. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, însă pagubele materiale sunt însemnate.

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