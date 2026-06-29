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Incendiu devastator în județul Suceava: o casă și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări în miez de noapte

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat29 iun. 2026, 11:01
SursăRealitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni într-o gospodărie din localitatea Chiril, județul Suceava. Flăcările au cuprins rapid locuința și mai multe construcții anexe, existând riscul ca focul să se extindă și la un adăpost de animale, precum și la un fânar. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Flăcările au mistuit acoperișurile mai multor clădiri

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la casa de locuit și la anexele din gospodărie. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să protejeze construcțiile aflate în imediata apropiere.

În urma incendiului au fost distruse acoperișurile casei, ale centralei termice, unei magazii de lemne și ale unei bucătării de vară. Suprafața totală afectată de flăcări este estimată la aproximativ 180 de metri pătrați.

Pericol major pentru un adăpost de animale și un fânar

Pe durata intervenției, una dintre principalele preocupări ale salvatorilor a fost împiedicarea extinderii incendiului către un adăpost pentru animale și un fânar aflate în apropierea focarului.

Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost limitat înainte ca flăcările să ajungă la aceste construcții, evitându-se astfel producerea unor pagube și mai mari.

Scurtcircuitul electric, cauza probabilă a incendiului

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit electric.

Potrivit concluziilor preliminare, focul ar fi pornit de la un cablu electric defect sau insuficient izolat, care a generat scântei și a aprins materialele combustibile din apropiere.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței verificării periodice a instalațiilor electrice și a înlocuirii cablurilor deteriorate, pentru a preveni producerea unor incendii care pot avea consecințe grave asupra locuințelor și bunurilor.

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