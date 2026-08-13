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Incendiu în Suceava, după ce un cazan pentru rachiu a fost pus la foc. Pagubele ajung la 100.000 de lei

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 aug. 2026, 12:28
SursăRealitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară într-o gospodărie din comuna Rădășeni, județul Suceava, după ce proprietarul a pus în funcțiune un cazan folosit pentru prepararea rachiului. Flăcările au cuprins o anexă a locuinței, iar pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 100.000 de lei.

Incidentul a avut loc în cursul serii, când un bărbat în vârstă de 57 de ani pregătea cazanul pentru fabricarea băuturii alcoolice. La scurt timp după ce focul a fost aprins, scânteile au ajuns la coșul de fum și au provocat izbucnirea incendiului.

Cazanul pentru rachiu, la originea incendiului

Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit în zona coșului de fum al instalației folosite pentru prepararea rachiului. Scânteile produse în timpul funcționării cazanului au aprins elementele combustibile, iar incendiul s-a extins rapid la întreaga anexă.

Proprietarul a observat flăcările și a apelat imediat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția pompierilor.

La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, care au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. După intervenția salvatorilor, focul a fost stins, însă anexa gospodărească a fost afectată în întregime.

Pagube de aproximativ 100.000 de lei

Incendiul a provocat pierderi materiale importante. Valoarea estimată a pagubelor se ridică la aproximativ 100.000 de lei, după ce construcția și bunurile aflate în interior au fost distruse sau deteriorate de flăcări.

Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului către alte construcții din gospodărie.

Nu au fost semnalate victime în urma incidentului.

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