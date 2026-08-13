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Actualitate· 1 min citire
Incendiu în Suceava, după ce un cazan pentru rachiu a fost pus la foc. Pagubele ajung la 100.000 de lei
Incendiu
Publicat13 aug. 2026, 12:28
SursăRealitatea.Net
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară într-o gospodărie din comuna Rădășeni, județul Suceava, după ce proprietarul a pus în funcțiune un cazan folosit pentru prepararea rachiului. Flăcările au cuprins o anexă a locuinței, iar pagubele materiale sunt estimate la aproximativ 100.000 de lei.
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