Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția

Eurovision a introdus o schimbare importantă în regulament, care modifică una dintre tradițiile principale ale competiției. De acum, țara care câștigă concursul nu va mai avea automat dreptul de a organiza ediția următoare dacă se află într-o situație care poate pune în pericol securitatea evenimentului.
Potrivit noilor reguli, postul de televiziune câștigător poate deveni automat ineligibil pentru organizarea următoarei ediții dacă un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau un alt context afectează semnificativ securitatea ori stabilitatea țării sau a regiunii.
Uniunea Europeană de Radio și Televiziune poate solicita, dacă este necesar, o evaluare independentă a situației de securitate din zona țării câștigătoare. În funcție de rezultat, organizatorii vor decide dacă respectiva țară poate găzdui competiția în condiții de siguranță.
Dacă verdictul este negativ, UER va desemna o altă țară care să găzduiască Eurovision. Aceasta va organiza concursul în nume propriu și nu va fi obligată să îl organizeze în numele țării care a câștigat ediția precedentă.
Noua regulă vine după situația din 2022. Ucraina a câștigat Eurovision, însă, din cauza războiului declanșat de Rusia, ediția din 2023 nu a putut fi organizată la Kiev. Concursul a fost mutat la Liverpool, în Marea Britanie, și organizat în numele Ucrainei.
Regulamentul nu menționează în mod explicit nicio țară. Totuși, schimbarea apare într-un context sensibil, în condițiile în care Israelul s-a aflat în ultimii doi ani foarte aproape de câștigarea competiției, terminând pe locul al doilea atât în 2025, cât și în 2026.
În plus, ediția din 2026 a fost marcată de boicotul unor țări precum Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda, care au refuzat să participe alături de Israel din cauza războiului din Gaza.
Prin noul regulament, organizatorii încearcă să stabilească din timp ce se întâmplă într-o situație în care câștigătorul nu poate găzdui competiția în condiții de siguranță, evitând astfel repetarea unor situații precum cea din 2023.