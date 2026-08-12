Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 18:29

Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj de susținere lui Lionel Messi după moartea tatălui acestuia, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani.

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