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Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru Lionel Messi după moartea tatălui său: „Rămâi puternic”

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 18:29

Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj de susținere lui Lionel Messi după moartea tatălui acestuia, Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani.

Rivalitatea dintre cei doi fotbaliști a dominat fotbalul mondial timp de mai bine de un deceniu, însă portughezul a lăsat deoparte competiția și i-a transmis lui Messi un mesaj de încurajare în această perioadă dificilă.

„O îmbrățișare mare pentru tine și familia ta în acest moment dificil, Leo. Rămâi puternic”, a fost mesajul lui Ronaldo. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său, fiind alături de Lionel încă din copilărie și implicându-se inclusiv în parcursul său profesional.

Lionel Messi a revenit recent în Argentina pentru funeraliile tatălui său și a vorbit public despre durerea provocată de această pierdere. Gestul lui Ronaldo a fost remarcat rapid de lumea fotbalului, cei doi fiind considerați printre cei mai mari rivali din istoria sportului.

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