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Actualitate· 1 min citire
Cel puțin două persoane au murit, iar sute de mii au rămas fără electricitate în urma furtunilor din centrul SUA
Furtuni violente în SUA
Publicat12 aug. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net
Inundațiile au afectat mai multe zone.
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