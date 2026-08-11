Actualitate· 1 min citire

Accident de muncă în Siret: doi muncitori, găsiți inconștienți într-un decantor de apă uzată. Se fac manevre de resuscitare

SMURD

SMURD

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat11 aug. 2026, 11:39
SursăRealitatea.net

Doi bărbați au fost găsiți inconștienți marți dimineață, într-un decantor de apă uzată din orașul Siret. Muncitorii efectuau lucrări de mentenanță în interiorul spațiului închis. Primele informații indică o posibilă acumulare de gaze toxice, însă cauza nu a fost încă stabilită. Echipajele de intervenție încearcă să îi salveze, iar la fața locului sunt aplicate manevre de resuscitare.

Alerta inițială anunța o singură victimă

Apelul la 112 semnala inițial că o persoană se afla în stare de inconștiență în interiorul decantorului. După sosirea echipelor de salvare, s-a constatat că în spațiul respectiv erau doi muncitori. Pompierii militari au reușit să extragă prima victimă. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare cardio-respiratorie, în timp ce intervenția pentru gestionarea completă a situației continuă.

Cazul este cercetat ca accident de muncă. Poliția Orașului Siret a deschis un dosar pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care cei doi bărbați au rămas inconștienți. Incidentul a fost raportat și Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava. Verificările vor urmări dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă și dacă muncitorii aveau echipamentul de protecție necesar pentru lucrul într-un mediu cu potențial toxic, conform presei locale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident de munca112

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe