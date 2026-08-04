Bușoi: Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 aug. 2026, 13:13

Situația aprovizionării cu carburanți s-a îmbunătățit față de acum două săptămâni, însă există provocările legate de aglomerația pe calea ferată, și nu vedem niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanți, a declarat, marți, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

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