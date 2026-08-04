Economie· 1 min citire

INHGA: Debitul Dunării va scădea la 1.400 mc/s şi rămâne mult sub media multianuală a lunii august

Debitul Dunării

Debitul Dunării

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 14:44
Sursărealitatea.net

Debitul Dunării, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), va fi în scădere uşoară, marţi, până la valoarea de 1.400 mc/s, apoi staţionar până la începutul săptămânii viitoare, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s, relevă prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în perioada 4 august - 11 august, estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune.

Pe ansamblu, după ce, în ziua anterioară, debitul fluviului Dunărea, la intrarea în ţară, a fost în scădere la valoarea de 1.450 mc/s, pentru următorul interval se estimează o nouă scădere, până la 1.400 mc/s, iar ulterior o staţionare.

În acelaşi timp, în aval de Porţile de Fier, debitele vor fi, în general, în scădere.

În ceea ce priveşte situaţia de pe râuri, în intervalul 5 august, ora 7:00 - 11 august,ora 7:00, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare. Izolat, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, cu probabilitate mai mare în prima parte a perioadei analizate, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă.

AGERPRES

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