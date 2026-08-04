Supermarketurile iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Aerul condiționat și iluminatul vor fi limitate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 15:17

Marile lanțuri de supermarketuri din România au anunțat că vor adopta o serie de măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă naționale din sectorul energetic. Printre deciziile luate se numără limitarea utilizării aerului condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții.

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