Advertising
Actualitate· 1 min citire
Adolescentă de 17 ani, arestată după ce ar fi atacat cu o bâtă un polițist aflat în misiune
Poliție
O adolescentă de 17 ani a fost arestată preventiv, fiind acuzată că a agresat un polițist aflat în timpul unei intervenții desfășurate în județul Covasna. Potrivit anchetatorilor, tânăra l-ar fi lovit pe agent cu o bâtă în timp ce acesta își exercita atribuțiile de serviciu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:29Ursula von der Leyen cere măsuri ferme după criza migranților din Ceuta: „Trebuie să consolidăm frontierele UE”
- 20:17Lovitură de proporții pregătită de Trabzonspor. Mohamed Salah poate schimba viitorul lui Denis Drăguș la FCSB
- 20:14Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News