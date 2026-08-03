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Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite pe zebră de un bărbat aflat pe trotinetă electrică

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 17:47

Trei persoane, printre care și o adolescentă de 15 ani, au fost rănite după ce au fost lovite de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din municipiul Focșani.

Incidentul s-a produs luni, în jurul orei 14:16, în zona magazinului Mircov. Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea, bărbatul aflat pe trotinetă a acroșat trei pietoni care se aflau pe marcajul pietonal.

Victimele sunt o fată de 15 ani, o femeie în vârstă de 55 de ani și un bărbat de 42 de ani. La sosirea echipajelor medicale, toate cele trei persoane erau conștiente, însă prezentau diferite traumatisme și au primit îngrijiri la fața locului.

Pentru intervenție au fost mobilizate trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, respectiv un echipaj cu medic și două echipaje cu asistent, care au acordat primul ajutor victimelor și au evaluat starea acestora.

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