Atac cu drone în regiunea Moscovei: cel puțin cinci morți și șase răniți

Publicat 4 aug. 2026, 10:08 Sursă Realitatea.net

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost rănite într-un atac cu drone produs în regiunea Moscovei, potrivit autorităților ruse. Loviturile au vizat, printre altele, o zonă industrială. Mai multe incendii au izbucnit în zona Novoselki, inclusiv la un depozit. Apărarea antiaeriană rusă ar fi intervenit pentru respingerea atacului.

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