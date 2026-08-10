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MApN pregătește exercițiul MOBEX în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare
MApN
Publicat10 aug. 2026, 13:05
SursăRealitatea.net
Ministerul Apărării Naționale va organiza, în perioada 14-18 septembrie, un exercițiu de mobilizare în județele Neamț, Suceava și Botoșani. MOBEX NT-SV-BT-26 are rolul de a verifica nivelul de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii care locuiesc în cele trei județe vor participa la activități de pregătire timp de o zi. Exercițiile se vor desfășura în unitățile militare în care aceștia sunt repartizați.
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