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MApN pregătește exercițiul MOBEX în Neamț, Suceava și Botoșani. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

MApN

MApN

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat10 aug. 2026, 13:05
SursăRealitatea.net

Ministerul Apărării Naționale va organiza, în perioada 14-18 septembrie, un exercițiu de mobilizare în județele Neamț, Suceava și Botoșani. MOBEX NT-SV-BT-26 are rolul de a verifica nivelul de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii care locuiesc în cele trei județe vor participa la activități de pregătire timp de o zi. Exercițiile se vor desfășura în unitățile militare în care aceștia sunt repartizați.

În județul Neamț va fi verificat și nivelul de pregătire a instituțiilor civile. Evaluarea va fi realizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Verificările vor viza autoritățile locale, instituțiile publice și operatorii economici. Exercițiul este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Rezerviștii au obligația legală de a participa la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Angajatorii trebuie să le permită salariaților convocați să ia parte la aceste activități. Participanții vor primi un concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace, pe teritoriul României. În principiu, astfel de activități se desfășoară în zece județe pe parcursul unui an. Scopul este verificarea numărului de angajați și a materialelor disponibile în structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. În județul Neamț a mai avut loc un exercițiu similar în 2018.

În Suceava, ultimul exercițiu de acest tip s-a desfășurat în 2019. În județul Botoșani, o activitate asemănătoare a fost organizată în 2016. Exercițiul din septembrie va implica simultan toate cele trei județe. Rezerviștii vor participa însă doar o singură zi la activitățile din unitățile militare.

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