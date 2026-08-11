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Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR legea privind integritatea demnitarilor publici

CCR

CCR

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net

Şeful statului invocă neconstituţionalitatea mai multor prevederi.

Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea privind integritatea demnitarilor publici, modificată recent de parlament.

Şeful statului invocă neconstituţionalitatea mai multor prevederi. Printre ele, cea care extinde obligaţia de a-şi declara averile şi în cazul partenerilor de viaţă, nu doar a soţilor. În opinia sa, extinderea directă a răspunderii contravenţionale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă de ingerinţă în viaţa privată.

Un alt punct contestat vizează interdicţia de trei ani de a ocupa o funcţie publică, relatează Radio România Actualități. Potrivit sesizării, noua reglementare transformă această interdicţie - care producea efecte pentru viitor - într-o încetare automată a unei funcţii sau a unui mandat aflat deja în exercitare.

Modificările aduse Legii ANI au fost contestate şi de USR, iar Curtea Constituţională urmează să analizeze mâine sesizarea depusă.

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