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Actualitate· 2 min citire
Alertă aeriană în România: Cinci drone, detectate de radare. Una a pătruns în spațiul aerian național: a fost emis RO-ALERT
Dronă/ Arhivă foto
Publicat13 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea.Net
Radarele Armatei Române au detectat, în noaptea de miercuri spre joi, cinci ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert. Una dintre drone a pătruns pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian al României, după care a revenit în Ucraina.
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