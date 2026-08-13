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Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată

Reactorul 2 de la Cernavodă

Reactorul 2 de la Cernavodă

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat13 aug. 2026, 07:02
SursăRealitatea PLUS

În această dimineață începe procedura de oprire a reactorului 2 de la Cernavodă, iar la ora 11 acesta va fi deconectat total de la rețeaua națională. Oprirea reactorului înseamnă producție nucleară pierdută, importuri mai mari și presiune uriașă pe prețuri, mai ales seara, când consumul crește. Primele îndemnate să taie din consum sunt marile companii. Iar criza nu se oprește la porțile fabricilor: experții avertizează că nota de plată ar putea ajunge și la consumatorul casnic, prin facturi mai mari.

Procedura de închidere a Reactorului 2 de la Cernavodă, care va fi una controlată, va fi una graduală, susține directorul centralei de la Cernavodă. Foarte important de menționat că toate acestea se întâmplă din cauza debitului scăzut al Dunării, și susține directorul că prognoza arată că ar putea să stea închis reactorul cu numărul 2 undeva la 10 zile, chiar două săptămâni. Desigur, toate acestea depind în funcție de cum va merge debitul Dunării.

Reactorul de la Cernavodă, împreună cu reactorul numărul 1, care a fost închis deja, asigură 20% din producția de energie electrică de la noi din țară, ceea ce înseamnă că România va fi nevoită, odată cu închiderea acestui reactor, să importe mai multă energie electrică. Desigur, vorbim despre importuri mai mari la un preț ridicat, așa cum au declarat și experții, și ne așteptăm să fie afectate în primă instanță și industriile din România. Mai exact, vom vedea industrii de la metalurgie și siderurgie, până la construcții de mașini și materiale de construcții.

Criza din sistemul energetic nu se oprește, totuși, la porțile fabricilor, deoarece experții avertizează că, în urma acestei crize energetice în care România se află, s-ar putea să plătim o factură mai mare în toamnă, mai ales în urma acestor decizii care s-au luat din cauza debitului scăzut al Dunării. Ne așteptăm la facturi mai mari cu chiar 5% pentru curentul electric.

Procedura vine într-un moment dificil pentru țara noastră, mai ales că exportăm energie electrică, susțin experții, la un preț mic, și totuși importăm la un preț extrem de ridicat. Rămâne de văzut totuși cât va dura această criză energetică și dacă , după aproximativ 10 zile, chiar două săptămâni, se va reporni acest reactor cu numărul 2 de la Cernavodă.

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