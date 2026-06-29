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Tânără de 17 ani, transportată la spital după un accident cu motocicleta
FOTO: Arhivă
O tânără de 17 ani a fost transportată la spital cu multiple politraumatisme, după ce motocicleta pe care se afla a fost implicată într-un accident, în județul Suceava.
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