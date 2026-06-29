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Tânără de 17 ani, transportată la spital după un accident cu motocicleta

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 29 iun. 2026, 07:55

O tânără de 17 ani a fost transportată la spital cu multiple politraumatisme, după ce motocicleta pe care se afla a fost implicată într-un accident, în județul Suceava.

O adolescentă de 17 ani a fost rănită grav, duminică seară, în urma unui accident rutier produs pe raza localității Mălini din județul Suceava, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Potrivit acestora, adolescenta se afla pe o motocicletă care a intrat în coliziune cu un autoturism.

"Echipajul de tip C trimis la fața locului a găsit în șanț o pacientă de 17 ani, din localitatea Mălini, conștientă, politraumatizată, cu traumatism cranio-cerebral, cu pierderea stării de conștiență inițial după impact, traumatism toraco-abdominal, observație de fractură la nivelul antebrațului stâng, traumatism genunchi bilateral cu plăgi profunde cu lipsa de substanță", au precizat oficialii SJA.

După stabilizare la fața locului, victima a fost transportată la UPU Suceava.

"Motociclista purta echipament de protecție, dar se pare că impactul a fost violent, casca fiind spartă. Totodată, e posibil ca aceasta să îi fi salvat viața", a adăugat reprezentantul SJA.

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