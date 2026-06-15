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Economie· 1 min citire
Doi elevi din Iași au inventat un sistem care verifică prospețimea cărnii în timp real
FOTO: ziaruldeiasi.ro
Doi frați din Iași, Surya Silviu Salian și Shaan Salian, elevi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, au creat ChromaVer, un sistem inteligent care poate verifica prospețimea cărnii.
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