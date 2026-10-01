Trei persoane, cercetate după moartea unui tânăr în urma unei altercații la Fălticeni

Ancheta încearcă să stabilească rolul fiecărui participant la conflict, în timp ce familia victimei susține că ar fi existat și alte persoane implicate.
Un tânăr de 25 de ani, Dumitru Beniamin Bîgu, a murit în urma unei altercații produse la Fălticeni.
Conflictul a izbucnit în jurul orei 4.30, după ce mai multe persoane consumaseră alcool și două grupuri au ajuns la o confruntare fizică.
Ancheta continuă asupra tuturor participanților
Polițiștii și procurorii susțin că un adolescent de 15 ani ar fi lovit inițial un alt participant, iar conflictul s-a extins.
Victima de 25 de ani ar fi fost lovită în repetate rânduri și a suferit leziuni grave la nivelul capului. Autopsia a stabilit că decesul a fost provocat de leziunile suferite în timpul agresiunii.
Trei persoane sunt acuzate în dosar, însă ancheta nu este finalizată și responsabilitatea penală urmează să fie stabilită de autorități și, eventual, de instanță.
Familia victimei afirmă că alte persoane ar fi participat la agresiune și solicită investigarea lor. Aceste susțineri sunt distincte de concluziile definitive ale anchetei, care nu au fost încă formulate.