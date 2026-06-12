Ion Lungu revine în prim-plan, atac dur din partea purtătorului de cuvânt PNL Suceava

Fostul primar al Sucevei, Ion Lungu, revine în atenția publică după ce a criticat modul în care actuala administrație condusă de Vasile Rîmbu gestionează relația cu mediul politic local. Declarațiile sale au vizat în special numirea lui Alexandru Covașă în funcția de purtător de cuvânt al Primăriei, în contextul apartenenței sale politice la PNL.

Discuțiile au aprins rapid scena politică locală, însă reacția cea mai dură a venit din partea lui Alexandru Covașă, revenit recent pe poziția de purtător de cuvânt al PNL Suceava. Acesta a ieșit public cu un mesaj cu ton agresiv, în care îl atacă direct pe fostul edil și respinge criticile privind așa numitele „cumetrii” politice.

În loc să clarifice tema de fond, reacția lui Covașă a mutat discuția într-o zonă de atac personal. Acesta a readus în spațiul public episoade mai vechi din cariera lui Ion Lungu, fără legătură directă cu subiectul numirii de la Primărie. Tonul folosit a fost unul escaladat, cu trimiteri la campanii electorale și la diverse apariții politice din anii anteriori.

Mesajul său a continuat pe aceeași linie, cu afirmații despre parcursul politic al fostului primar și cu interpretări personale asupra relațiilor acestuia cu diferite formațiuni politice. În loc să răspundă punctual întrebărilor ridicate în spațiul public, intervenția lui Covașă a accentuat conflictul și a dus dezbaterea în zona de polemică.

Revenirea lui Ion Lungu în spațiul public a readus în discuție și dinamica politică locală, însă episodul a fost dominat de reacția purtătorului de cuvânt al PNL, care a ales un registru conflictual în locul unei clarificări instituționale. În acest context, discuția despre relația dintre administrație și partide rămâne deschisă, dar tensionată de schimbul de atacuri din ultimele zile.