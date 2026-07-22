Șoferul reținut după atacul asupra adolescentului din Suceava este profesor de canto și interpret de muzică ușoară

Noi informații în cazul șoferului care ar fi urmărit un adolescent pe trotinetă, l-ar fi lovit intenționat cu mașina și apoi l-ar fi agresat în Suceava. Bărbatul, profesor de canto și interpret de muzică ușoară, a fost reținut.
Apar noi detalii în cazul agresiunii șocante din Suceava
Anchetatorii continuă cercetările în dosarul care a șocat opinia publică după ce un adolescent de 14 ani ar fi fost urmărit cu mașina, lovit intenționat și agresat fizic pe o stradă din municipiul Suceava.
Bărbatul reținut în acest caz este Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, profesor de canto la Școala Populară de Artă din Suceava și interpret de muzică ușoară, arată informațiata.ro. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta desfășura în ultima perioadă și activități în domeniul transportului de persoane, efectuând curse de taxi.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat într-un dosar în care procurorii au dispus urmărirea penală pentru tentativă de omor și lovire sau alte violențe.
Adolescentul ar fi fost urmărit aproape doi kilometri
Incidentul a avut loc marți seară, după un conflict în trafic. Potrivit anchetatorilor, adolescentul de 14 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică, i-ar fi adresat gesturi obscene șoferului.
În urma acestui conflict, bărbatul l-ar fi urmărit pe minor pe o distanță de aproximativ doi kilometri, din comuna Ipotești până pe strada Madrid din municipiul Suceava.
Polițiștii susțin că șoferul ar fi intrat intenționat cu autoturismul în trotineta electrică, provocând căderea adolescentului pe carosabil.
După impact, victima ar fi fost agresată
Anchetatorii susțin că incidentul nu s-a încheiat odată cu impactul.
Conform probelor strânse până în acest moment, după ce minorul a fost proiectat pe șosea, șoferul ar fi coborât din autoturism și l-ar fi agresat fizic, după care a părăsit locul faptei.
Adolescentul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde medicii au constatat că a suferit contuzii la nivelul membrelor superioare și inferioare, leziuni care necesită între două și patru zile de îngrijiri medicale.
Camerele de supraveghere și martorii au fost decisive
În urma apelului la 112, polițiștii au demarat o anchetă și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, declarațiile martorilor și celelalte probe administrate.
Pe baza acestora, anchetatorii au ajuns la concluzia că există suspiciuni serioase potrivit cărora impactul nu ar fi fost accidental, ci produs în mod intenționat.
Autoturismul implicat în incident a fost identificat și ridicat pentru efectuarea expertizelor tehnice.
Procurorii cer arestarea preventivă
După administrarea probatoriului, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Potrivit legislației în vigoare, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.