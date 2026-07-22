Șoferul reținut după atacul asupra adolescentului din Suceava este profesor de canto și interpret de muzică ușoară

Publicat 22 iul. 2026, 16:40 Actualizat 22 iul. 2026, 16:48 Sursă Realitatea.Net

Noi informații în cazul șoferului care ar fi urmărit un adolescent pe trotinetă, l-ar fi lovit intenționat cu mașina și apoi l-ar fi agresat în Suceava. Bărbatul, profesor de canto și interpret de muzică ușoară, a fost reținut.

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