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Accident cu doi morți la Iași. O mașină a fost lovită de tren

FOTO: ziaruldeiasi.ro

FOTO: ziaruldeiasi.ro

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 22 iul. 2026, 17:26

Un accident feroviar grav a avut loc miercuri după-amiază în satul Prigoreni, comuna Ion Neculce din județul Iași.

O mașină nu s-a asigurat la trecerea căii ferate și a fost agățată de trenul accelerat de la Iași care merge spre Timișoara. Din primele informații, în autoturism, un Volkswagen Passat, se aflau doi bărbati, cu vârste de 46 și 52 de ani.

În momentul în care au ajuns salvatorii, cei doi se aflau în stare extrem de gravă, dar, conform martorilor, încă aveau puls. Ulterior, după intervenția personalului medical, s-a confirmat decesul lor oficial, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Locomotiva trenului a devenit nefuncțională, se așteaptă schimbarea ei.

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