Advertising
Actualitate· 2 min citire
Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor
Publicat22 iul. 2026, 13:56
SursăRealitatea PLUS
Ploile torențiale au provocat din nou inundații puternice în Prahova, unul dintre județele deja afectate de furtunile din ultimele zile. În mai multe zone din Ploiești, apa a intrat în curți și gospodării, iar pe unele străzi a depășit nivelul genunchilor, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:58Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO
- 15:14Ebola a ucis peste 1.000 de oameni în Republica Democratică Congo și Uganda, anunță OMS
- 12:01Scene halucinante în Suceava. Un adolescent aflat pe trotinetă, lovit intenționat cu mașina și bătut de un șofer
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News