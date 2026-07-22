Admitere la liceu / MEC: 99,89% dintre elevi - repartizaţi computerizat în prima etapă

Rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională au fost publicate miercuri, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Potrivit MEC, 99,89% dintre elevi au fost repartizaţi computerizat în prima etapă, adică 119.484 candidaţi dintre cei 119.610 elevi cu opţiuni.
Rămaşi de repartizat mai sunt 126 (0,11%) de absolvenţi. 2.857.558 este numărul total de opţiuni exprimate, 23,89 - media numărului de opţiuni per candidat, precizează MEC.
Admişi în afara repartizării computerizate sunt:
* 13.523 elevi admişi la specializări vocaţionale
* 816 elevi admişi la specializările vocaţional militar
* 2.854 elevi admişi pe locurile rezervate romilor
* 2.852 elevi admişi pe locurile rezervate CES.
În perioada 23 - 28 iulie se depun dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
În zilele de 17 şi 18 august se face repartizarea candidaţilor din etapa a doua de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.
În urma reevaluării lucrărilor contestate la Evaluarea Naţională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) s-a situat la 79,1%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale