SUA continuă ofensiva: a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Publicat 22 iul. 2026, 07:37 Sursă Realitatea.net

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat marți că a efectuat a 11-a noapte consecutivă de lovituri aeriene vizând infrastructura militară a Iranului, pe fondul reizbucnirii tensiunilor și al amenințărilor la adresa navigației comerciale.

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