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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Suceava. Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. A fost chemată o echipă de descarcerare
Accident grav în Suceava.
Un accident rutier soldat cu cinci victime, dintre care una minoră, a avut loc duminică, pe raza localității Plaiul Șarului din comuna Șaru Dornei, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.
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