Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”

”Depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice reprezintă unul dintre cele mai grave eșecuri economice ale actualei coaliții de guvernare. România nu mai respectă la ora actuală niciuna dintre prevederile esențiale prevăzut de Tratatul de la Maastricht, după ce de ani buni se află deja în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiu