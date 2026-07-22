Scene halucinante în Suceava. Un adolescent aflat pe trotinetă, lovit intenționat cu mașina și bătut de un șofer

Publicat 22 iul. 2026, 12:01 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Suceava, este acuzat că a lovit intenționat cu mașina un adolescent de 14 ani aflat pe trotinetă, după care a coborât din autoturism și l-a agresat fizic. După incident, acesta a fugit de la fața locului, însă a fost identificat și reținut ulterior de polițiști.

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