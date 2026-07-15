IGSU lansează campania „Nu aprinde pericolul!”

Arderea vegetației uscate este interzisă și se sancționează cu amenzi de până la 100.000 de lei
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) desfășoară, în perioada 15 iulie – 15 octombrie, campania națională de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, realizată în parteneriat cu Phoenix Media.
Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la riscurile generate de incendiile de vegetație și de a promova un comportament responsabil pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului înconjurător.
Pe parcursul celor trei luni, mesajele de prevenire vor fi afișate pe rețeaua de panouri electronice stradale Phoenix Media, în peste 170 de locații din România, dar și prin intermediul mass-media și al platformelor de comunicare publică.
IGSU: Incendiile de vegetație pot avea consecințe devastatoare
Reprezentanții IGSU avertizează că incendiile de vegetație uscată se pot extinde cu rapiditate, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt puternic. Acestea pot pune în pericol locuințe, terenuri agricole, păduri, habitate naturale și chiar vieți omenești.
Potrivit instituției, majoritatea incendiilor pot fi prevenite prin respectarea legislației și adoptarea unor măsuri simple de prevenție.
Recomandările IGSU pentru prevenirea incendiilor
Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, IGSU recomandă:
- să nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;
- să respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;
- să nu aruncați țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în natură;
- să supravegheați permanent orice sursă de foc și să o stingeți complet înainte de a părăsi zona;
- să apelați de urgență 112 în cazul izbucnirii unui incendiu.
Peste 20.000 de intervenții în 2024
Datele prezentate de IGSU arată amploarea fenomenului din ultimii ani:
- peste 13.000 de incendii înregistrate în 2023;
- peste 20.000 de intervenții în 2024;
- aproximativ 17.000 de incendii de vegetație în 2025.
Autoritățile subliniază că identificarea persoanelor responsabile este adesea dificilă, deoarece incendiile sunt provocate, de multe ori, în zone izolate, fără martori.
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru arderea vegetației
IGSU reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege în România.
Persoanele fizice care încalcă prevederile legale riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei.
În contextul schimbărilor climatice, autoritățile atrag atenția că frecvența și intensitatea incendiilor de vegetație au crescut, iar respectarea regulilor de prevenire este esențială pentru protejarea comunităților și a mediului.
Mesajul campaniei este unul clar: „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”, iar o singură clipă de neatenție poate avea consecințe grave, inclusiv pierderi de vieți omenești și distrugeri importante ale mediului.