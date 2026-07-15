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Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, pentru Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est - VIDEO

Nicușor Dan la Kiev

Nicușor Dan la Kiev

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat15 iul. 2026, 14:13
SursăRealitatea.Net

După vizita în Franța, Nicușor Dan a ajuns în această dimieață la Kiev, cu trenul. Șeful statului participă la Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est, alături de Volodimir Zelenski și alți lideri din regiune. Întâlnirea are loc într-un moment extrem de tensionat, la 4 ani de la începerea războiului din țara vecină.

Și alți înalți oficiali invitați la reuniunea de la Kiev, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, au sosit în capitala ucraineană cu trenul.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Platforma reunește state din regiune pentru a susține Ucraina și pentru a gestiona în comun efectele complexe ale conflictului asupra unei zone extinse, cu interese comune în domeniul securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.

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