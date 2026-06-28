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Un bărbat din Suceava și-a strivit capul într-un utilaj defect
ambulanță
Un bărbat a fost rănit, duminică după amiază, în timp ce încerca să repare un utilaj care s-a defectat, într-o fabrică de ţevi din judeţul Suceava. El a suferit un traumatism cranio-facial, fiind dus la spital. Evenimentul este încadrat ca accident de muncă.
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