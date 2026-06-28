Social· 1 min citire

Un bărbat din Suceava și-a strivit capul într-un utilaj defect

ambulanță

ambulanță

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 16:35

Un bărbat a fost rănit, duminică după amiază, în timp ce încerca să repare un utilaj care s-a defectat, într-o fabrică de ţevi din judeţul Suceava. El a suferit un traumatism cranio-facial, fiind dus la spital. Evenimentul este încadrat ca accident de muncă.

Accidentul a avut loc duminică după amiază, în incinta unei fabrici de ţevi din comuna Baia, judeţul Suceava.

"La faţa locului a fost trimis un echipaj de la Serviciul de ambulanţă Judeţean, care a găsit un tânăr de 26 de ani cu traumatism cranio-facial prin strivire, după ce şi-a prins capul într-un utilaj", informează Serviciul de Ambulanţă Suceava.

Primele date arată că utilajul se defectase, iar muncitorul a băgat capul să încerce să îl repare.

Bărbatul, un localnic din comuna Baia, era conştient la momentul sosirii echipajului medical.

El a fost stabilizat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Suceava.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbat ranitaccident

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe