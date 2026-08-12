Scandal în închisoarea din Miami! Andrew și Tristan Tate se plâng de condițiile din celule: „Era prea întuneric ca să citim”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 16:57

Andrew și Tristan Tate reclamă condițiile în care sunt ținuți într-un centru federal de detenție din Miami, unde se află în contextul procedurii de extrădare solicitate de autoritățile britanice. Avocații celor doi încearcă să obțină eliberarea lor pe cauțiune și susțin că frații Tate sunt supuși unor condiții dificile de detenție.

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