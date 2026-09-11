Târgu-Neamț și Suceava în criză: apa se distribuie cu porția, iar în unele zone nu e potabilă

Criza apei se adâncește la Târgu-Neamț, unde cele 20 de rezervoare amplasate în oraș nu acoperă necesarul populației, iar apa din acestea nu este potabilă. Probleme sunt și în județul Suceava, unde furnizarea apei a ajuns să se facă o dată la două zile, conform Realitatea PLUS.
Criza apei continuă la Târgu-Neamț, unde cele 20 de rezervoare amplasate în oraș nu reușesc să acopere necesarul populației. Mai mult, apa din aceste rezervoare nu este potabilă, astfel că oamenii o folosesc doar pentru spălat și toaletă, iar pentru consum sunt nevoiți să cumpere apă din magazine. Problemele sunt puse pe seama scăderii resurselor de apă și a rețelei vechi, afectate de numeroase avarii. Primăria ia în calcul forarea unor noi puțuri pentru a încerca să îmbunătățească situația.
Criza apei se adâncește la Târgu-Neamț. 20 de rezervoare nu acoperă necesarul populației
De ce nu pot oamenii din Târgu-Neamț să bea apa din rezervoare?
Cele 20 de rezervoare amplasate în Târgu-Neamț nu acoperă necesarul populației, iar apa din acestea nu este potabilă. Locuitorii o folosesc pentru spălat și pentru toaletă, în timp ce apa pentru băut este cumpărată din magazine. Criza durează deja de câteva săptămâni, iar până în prezent nu există o soluție clară. În același timp, autoritățile locale iau în calcul forarea unor noi puțuri.
Care sunt cauzele crizei apei din Târgu-Neamț?
Problemele sunt legate de scăderea resurselor de apă, dar și de rețeaua veche, în care se produc numeroase avarii. În aceste condiții, cele 20 de rezervoare instalate în oraș nu reușesc să asigure cantitatea de apă necesară locuitorilor. Primăria analizează varianta forării unor noi puțuri, în timp ce oamenii continuă să depindă de apa cumpărată pentru consum.
Ce probleme sunt cu alimentarea cu apă în județul Suceava?
Situația s-a extins și în județul Suceava, unde apa este furnizată o dată la două zile. La Fălticeni, nivelul apei din puțuri a scăzut cu peste patru metri, iar rezervoarele primesc doar jumătate din cantitatea necesară. Criza durează de câteva săptămâni, iar în acest moment nu există o soluție clară pentru revenirea la o alimentare normală cu apă.