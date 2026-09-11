Târgu-Neamț și Suceava în criză: apa se distribuie cu porția, iar în unele zone nu e potabilă

Publicat 11 sept. 2026, 08:44 Actualizat 11 sept. 2026, 08:49 Sursă Realitatea PLUS

Criza apei se adâncește la Târgu-Neamț, unde cele 20 de rezervoare amplasate în oraș nu acoperă necesarul populației, iar apa din acestea nu este potabilă. Probleme sunt și în județul Suceava, unde furnizarea apei a ajuns să se facă o dată la două zile, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul