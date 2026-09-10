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Economie· 1 min citire
Avertisment îngrijorător. Portul Giurgiulești ar putea fi următoarea țintă a Rusiei
Portul și podul feroviar de la Giurgiulești
Importanța strategică a complexului portuar de la granița cu România atrage atenția asupra riscului unui atac armat iminent.
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