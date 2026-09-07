Prețurile carburanților luni, 7 septembrie. Benzina ajunge la 9,73 lei pe litru. Cât costă motorina

Prețurile carburanților cresc luni, 7 septembrie, iar benzina standard ajunge la 9,73 lei pe litru în majoritatea stațiilor din România. Motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru, iar șoferii plătesc mai mult la pompă.
Cât costă benzina luni, 7 septembrie
Prețurile carburanților diferă de la un județ la altul, însă benzina standard ajunge la 9,73 lei pe litru în majoritatea stațiilor din România.
Potrivit datelor Peco Online, cele mai mici prețuri la benzină sunt în prezent de 9,49 lei pe litru. Acest tarif poate fi găsit în județele Mureș și Dâmbovița.
În Dâmbovița, una dintre cele mai ieftine stații este în localitatea Lungulețu. În județele Timiș și Bistrița-Năsăud, benzina poate fi cumpărată cu aproximativ 9,56 lei pe litru.
Motorina se menține peste 10 lei în cea mai mare parte a țării
În cazul motorinei, prețurile sunt în continuare ridicate. În majoritatea localităților, un litru costă peste 10 lei.
Cea mai ieftină motorină este în județul Mureș, unde prețul coboară până la 9,97 lei pe litru.
Astfel, diferența dintre prețul benzinei și cel al motorinei rămâne importantă pentru șoferii care alimentează în această perioadă.
Cât costă GPL-ul în marile orașe
Șoferii care folosesc GPL plătesc între 4,59 și 4,67 lei pe litru în marile orașe din România.
Cel mai mic preț, de 4,59 lei pe litru, este raportat în Cluj-Napoca.
În București, GPL-ul costă aproximativ 4,63 lei pe litru, în timp ce în Constanța prețul ajunge la 4,65 lei.
La Timișoara și Iași, tariful este de aproximativ 4,67 lei pe litru.
Cu cât s-a scumpit benzina în ultima lună
Datele Peco Online arată o creștere semnificativă a prețului mediu al benzinei față de luna precedentă.
În ultimele 30 de zile, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 3,9%.
Pentru un rezervor de 50 de litri, această majorare înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 18,5 lei față de acum o lună.
Motorina s-a ieftinit în ultima lună
Situația este diferită în cazul motorinei.
Potrivit aceleiași surse, prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut cu 3,6% față de luna precedentă.
Pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc astfel cu aproximativ 19 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.
Evoluția vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de legislație.
Cum au evoluat prețurile carburanților în ultimii ani
Prețurile actuale sunt mult peste nivelurile înregistrate în urmă cu câțiva ani.
În 2021, un litru de benzină costa în medie 5,69 lei, iar motorina avea un preț mediu de 5,65 lei. GPL-ul se vindea cu aproximativ 3 lei pe litru.
În 2022, prețurile au urcat puternic. Benzina a ajuns la o medie de 7,35 lei pe litru, motorina la 8,07 lei, iar GPL-ul la 4,04 lei.
În 2023, prețurile medii au scăzut. Benzina a avut un tarif de aproximativ 6,75 lei pe litru, iar motorina de 7,18 lei. Pentru GPL, media a fost de 3,59 lei pe litru.
În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. GPL-ul a avut un preț mediu de 3,47 lei pe litru.
În 2025, prețul mediu a urcat din nou, la 7,32 lei pe litru pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.
Care este prețul mediu al carburanților în 2026
Potrivit datelor Peco Online, în 2026 media a ajuns la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL.
Evoluția prețurilor arată diferențe importante de la un an la altul, dar și între tipurile de carburant.
Pentru șoferi, prețul de la pompă rămâne un factor important în bugetul lunar, mai ales în condițiile în care benzina și motorina se mențin la niveluri ridicate.