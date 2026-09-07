Nicușor Dan, în fața unei noi alegeri pentru premier. Cele trei nume aflate pe lista scurtă

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța în această săptămână o nouă nominalizare pentru funcția de premier, după negocierile politice din ultimele săptămâni.
Trei nume sunt vehiculate în acest moment pentru Palatul Victoria: liderul PSD Sorin Grindeanu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.
În paralel, UDMR transmite că este pregătită să susțină un guvern condus de candidatul desemnat de șeful statului.
Trei variante pentru Palatul Victoria
Nicușor Dan trebuie să decidă dacă face în această săptămână a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Președintele nu a anunțat încă oficial numele candidatului.
Printre variantele discutate se află Sorin Grindeanu, actualul lider al PSD, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și unul dintre numele susținute anterior pentru funcția de premier.
PSD insistă pentru Grindeanu
Social-democrații au transmis că sunt pregătiți să își asume din nou guvernarea. Sorin Grindeanu a declarat că își asumă candidatura pentru funcția de premier și că PSD poate forma fie un guvern minoritar, fie un Executiv construit în jurul partidului.
La nivel parlamentar, social-democrații încearcă să strângă suficiente voturi pentru instalarea viitorului Guvern. Partidul ia în calcul și o formulă în care Executivul să includă persoane propuse de președintele Nicușor Dan.
UDMR, dispusă să susțină noul Guvern
UDMR a transmis că poate vota un guvern format în jurul PSD, în cazul în care acesta va fi scenariul rezultat din negocieri. Kelemen Hunor a lăsat deschisă inclusiv varianta susținerii lui Sorin Grindeanu, dacă acesta va fi desemnat de președinte.
În acest moment, principala miză a negocierilor este obținerea unei majorități parlamentare care să permită învestirea noului Executiv. Numele vehiculate nu reprezintă deocamdată o decizie oficială a președintelui.