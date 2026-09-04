Benzina a atins un nou record în România. Cât au crescut prețurile și de ce suntem printre țările cu cele mai mici scumpiri din UE

Benzina standard a ajuns vineri, 4 septembrie 2026, până la 9,70 lei pe litru în unele stații din România, în timp ce motorina a trecut din nou de pragul de 10 lei.
Scumpirea este alimentată de evoluția internațională a pieței petroliere și de tensiunile geopolitice, însă, raportat la perioada de la începutul crizei din Orientul Mijlociu, România se află în partea de jos a clasamentului european privind creșterea prețurilor.
Benzina a ajuns la 9,70 lei pe litru
Prețul benzinei standard a atins un nou maxim pe piața românească. La unele dintre cele mai mari rețele, șoferii au găsit vineri tarife de până la 9,70 lei pentru un litru.
Motorina s-a scumpit și ea și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru, după ce în zilele precedente coborâse sub această valoare ca urmare a reducerii accizei.
Scumpirile de la pompă vin în contextul creșterii costurilor produselor petroliere pe piețele internaționale.
România, în partea de jos a clasamentului european
Deși prețurile de la pompă au ajuns la niveluri care îi afectează direct pe șoferi, evoluția cumulată de la începutul tensiunilor din Orientul Mijlociu arată diferit.
Din februarie până în prezent, motorina s-a scumpit în România cu aproximativ 20,6%, iar benzina cu circa 17%. În funcție de variația prețurilor, România se află pe locul 23 din 27 de state UE, ceea ce înseamnă că în mai multe țări creșterile au fost mai mari.
La motorină, Bulgaria se află mult mai sus în clasament, cu o creștere care se apropie de 50% în aceeași perioadă.
Reducerea accizei a temperat prețul motorinei
Motorina beneficiază în România de o reducere a accizei, măsură care a limitat parțial scumpirea de la pompă.
Decizia are legătură cu rolul important al motorinei în transporturi, agricultură, construcții și industrie. O creștere mai mare a prețului acestui combustibil ar putea avea efecte asupra costurilor pentru numeroase sectoare economice.
Fără această reducere fiscală, prețul motorinei ar fi fost mai ridicat.
Unde se află România față de celelalte state
În ceea ce privește prețul efectiv al carburanților, nu doar procentul de scumpire, România se află în zona de mijloc a clasamentului european.
Datele privind prețurile arată că benzina și motorina sunt mai scumpe în mai multe state occidentale, printre care Grecia, Italia și Franța. În același timp, există țări în care prețurile sunt mult mai mici datorită intervențiilor fiscale ale statului.
Un exemplu este Malta, unde statul a absorbit o parte foarte mare din creșterile de pe piața internațională, cu efect însă asupra finanțelor publice.
Piața petrolieră rămâne sub presiune
Evoluția prețurilor la pompă este strâns legată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere. În ultimele luni, tensiunile geopolitice au provocat variații puternice pe piețele energetice.
Datele Eurostat arată că, în iulie 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal din UE erau cu 16,9% mai mari decât în iulie 2025. România înregistra atunci o creștere anuală de 24,2%, una dintre cele mai mari din Uniune.
Astfel, chiar dacă România nu se află printre țările cu cele mai mari creșteri cumulate de la începutul crizei, șoferii resimt acum prețurile ridicate direct la pompă.