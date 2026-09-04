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Economie· 2 min citire
CET Govora se închide după 70 de ani de funcționare. Sute de salariați își pierd locurile de muncă, iar mii de consumatori riscă să rămână fără apă caldă
CET Govora
Publicat4 sept. 2026, 08:11
Actualizat4 sept. 2026, 08:17
Centrala Electrică de Termoficare (CET) Govora, principalul furnizor de agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, se închide începând de luni, 31 august, după aproape 70 de ani de funcționare. Odată cu ea își încetează activitatea și bazinele carbonifere din Vâlcea care îi alimentau cazanele cu cărbune.
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