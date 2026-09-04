AUR solicită CCR publicarea deciziilor privind conducerile TVR și Radioului public

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Curții Constituționale urgentarea redactării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor privind desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), precizând că au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituționalității.
Curtea Constituțională a României a admis, pe 29 aprilie, sesizările AUR în legătură cu hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR, stabilind că deciziile sunt neconstituționale.
Solicitarea AUR a fost transmisă președintelui CCR, Elena-Simina Tănăsescu, cerând 'finalizarea de îndată a redactării, certificării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pronunțate în dosarele CCR nr. 5126L2/2025 și nr. 5127L2/2025'.
CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituționale pentru că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidații propuși potrivit configurației politice și ponderii grupurilor parlamentare în Parlament.
'În lipsa publicării, efectele unor hotărâri a căror neconstituționalitate a fost deja constatată continuă. Au trecut 127 de zile calendaristice de la pronunțarea soluțiilor. Termenul de redactare a deciziilor Curții este de cel mult 30 de zile de la pronunțare. În aceste două cazuri, termenul s-a împlinit la 29 mai 2026 și este depășit cu 97 de zile. Întârzierea menține consecințele încălcării dreptului grupurilor parlamentare de a fi reprezentate în consiliile de administrație ale celor două servicii publice în conformitate cu ponderea lor parlamentară', se arată într-un comunicat al AUR transmis, joi, AGERPRES.
AUR mai vrea ca CCR să comunice grupurilor parlamentare ale AUR stadiul redactării deciziilor și data estimată pentru transmiterea spre publicare.
'Termenele prevăzute de lege și punerea în aplicare, fără alte întârzieri, a soluțiilor deja pronunțate de Curtea Constituțională trebuie respectate', a adăugat AUR.