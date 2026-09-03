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Ana Maria Păcuraru, membră a National Press Club din Washington DC

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat3 sept. 2026, 19:09
SursăRealitatea.Net

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoare a emisiunii "Miza Zilei" la Realitatea Plus, a fost acceptată ca membră a National Press Club din Washington DC, una dintre cele mai vechi și respectate organizații de presă din Statele Unite.

Fondat în 1908, National Press Club reunește jurnaliști, corespondenți și profesioniști din domeniul comunicării, oferind acces la un spațiu de dezbatere și networking frecventat de-a lungul timpului de oficiali americani, diplomați și lideri mondiali aflați în vizită la Washington.

Aderarea la club vine în contextul unei prezențe tot mai consolidate a Anei Maria Păcuraru pe scena presei internaționale din capitala americană. Jurnalista deține deja acreditare din partea Foreign Press Center al Departamentului de Stat al SUA, este membră a White House Foreign Correspondents' Association (WHFCA) și a Overseas Press Club of America, și a primit recent acreditare din partea Congressional Radio-Television Galleries Executive Committee pentru Realitatea Plus TV.

Pentru Realitatea Plus, prezența unei jurnaliste acreditate și conectate la structurile presei americane reprezintă un pas important în consolidarea relației cu comunitatea presei internaționale de la Washington și în extinderea acoperirii editoriale dedicate afacerilor externe.

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