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Putin oprește atacurile asupra Kievului pentru trei zile. Decizia luată înaintea vizitei emisarilor lui Trump

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Scris deDarius Stănescu
Publicat5 sept. 2026, 15:16
Actualizat5 sept. 2026, 15:24
SursăRealitatea.net

Rusia ar urma să suspende timp de trei zile loviturile asupra capitalei Ucrainei, începând din noaptea de 6 septembrie, potrivit unui anunț făcut de Kremlin. Măsura a fost prezentată în contextul unei posibile vizite la Kiev a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, citat de presa de stat rusă, că președintele Vladimir Putin a ordonat forțelor ruse să nu atace Kievul timp de trei zile. Armistițiul limitat ar începe la miezul nopții de 6 septembrie.

Putin anunță suspendarea atacurilor asupra Kievului pentru trei zile

Kremlinul leagă decizia de pregătirile pentru deplasarea în capitala Ucrainei a lui Steve Witkoff și Jared Kushner, doi reprezentanți americani implicați în inițiativa administrației Donald Trump de a obține o înțelegere pentru oprirea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Emisarii SUA ar urma să ajungă la Kiev pe 6 septembrie

Anunțul Moscovei a venit la câteva ore după ce cei doi emisari americani au ajuns în capitala Rusiei, unde au programate discuții cu Vladimir Putin. Potrivit informațiilor disponibile, Witkoff și Kushner ar urma să plece spre Kiev în 6 septembrie, conform Kyiv Independent.

Declarația Kremlinului intervine după un nou val de atacuri asupra infrastructurii aeroportuare din zona capitalei ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat, vineri, că Rusia a vizat în timpul nopții aeroporturile din Kiev și Boryspil.

Kievul cere garanții de securitate înaintea vizitei delegației americane

Liderul de la Kiev a susținut că atacurile au fost lansate intenționat pe fondul discuțiilor privind posibilitatea ca emisarii Statelor Unite să ajungă în Ucraina pe calea aerului. Autoritățile ucrainene nu au transmis, deocamdată, dacă vor considera anunțul Kremlinului o garanție reală de securitate pentru eventuala vizită.

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