Accident mortal, urmat de incendiu, în Suceava

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 07:39

Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a luat foc după ce a lovit un cap de pod, sâmbătă dimineaţă, pe raza localităţii Fântâna Mare, din judeţul Suceava.

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