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Accident mortal, urmat de incendiu, în Suceava

accident de mașină

accident de mașină

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 07:39

Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a luat foc după ce a lovit un cap de pod, sâmbătă dimineaţă, pe raza localităţii Fântâna Mare, din judeţul Suceava.

„Accident rutier, urmat de un incendiu, pe raza localităţii Fântâna Mare. Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 06:00. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi o ambulanţă SMURD”, informează ISU Suceava, scrie News.ro.

La sosirea echipajelor, a fost identificat un autoturism care s-a lovit de un cap de pod, iar în urma impactullui maşina a luat foc şi ardea generalizat.

„După localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, precizează ISU Suceava.

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