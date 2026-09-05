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Actualitate· 1 min citire
Accident mortal, urmat de incendiu, în Suceava
accident de mașină
Două persoane au fost găsite carbonizate într-o maşină care a luat foc după ce a lovit un cap de pod, sâmbătă dimineaţă, pe raza localităţii Fântâna Mare, din judeţul Suceava.
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