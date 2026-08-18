Social· 1 min citire

Tragedie în Suceava: copil de 5 ani ucis de un adolescent de 15 ani pe motocicletă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 18 aug. 2026, 10:40

Un copil de cinci ani a murit luni seară, în localitatea Vadu Moldovei din județul Suceava, după ce a fost lovit de o motocicletă.

Vehiculul era condus de un adolescent de 15 ani, a anunțat Serviciul Județean de Ambulanță Suceava.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, adolescentul se deplasa pe un drum comunal, dinspre Vadu Moldovei spre DN 2 – E85, când l-a lovit în plin pe copilul care a ieșit brusc dintr-o curte și a pătruns pe partea carosabilă. În urma impactului, minorul de cinci ani a decedat.

Din verificările polițiștilor a rezultat că tânărul de 15 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu este înmatriculată. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Vadu Moldoveiucidere din culpă

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe