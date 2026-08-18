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Tragedie în Suceava: copil de 5 ani ucis de un adolescent de 15 ani pe motocicletă
FOTO: Arhivă
Un copil de cinci ani a murit luni seară, în localitatea Vadu Moldovei din județul Suceava, după ce a fost lovit de o motocicletă.
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