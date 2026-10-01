Trei minori, arestați după moartea unui tânăr de 25 de ani. Bătaia a început în fața unui bar din Fălticeni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 20:13

Trei minori din județul Suceava, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost arestați după ce un tânăr de 25 de ani a murit în urma unei bătăi izbucnite în fața unui bar din Fălticeni.

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