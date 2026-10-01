Trei minori, arestați după moartea unui tânăr de 25 de ani. Bătaia a început în fața unui bar din Fălticeni

Trei minori din județul Suceava, cu vârste între 15 și 17 ani, au fost arestați după ce un tânăr de 25 de ani a murit în urma unei bătăi izbucnite în fața unui bar din Fălticeni.
Potrivit procurorilor, victima ar fi fost lovită cu pumnii și picioarele după un conflict verbal, iar ulterior a fost găsită în stare gravă lângă o mașină. Cei trei sunt cercetați pentru omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Conflictul a izbucnit în fața barului
Incidentul s-a produs în weekend, în apropierea unui local din Fălticeni. Din primele cercetări, între tânărul de 25 de ani și cei trei adolescenți ar fi izbucnit un conflict verbal.
Situația a degenerat, iar victima ar fi fost lovită în repetate rânduri. Un prieten al tânărului a fost și el atacat în timpul altercației, însă a scăpat cu răni.
Tânărul a fost găsit în stare gravă
După agresiune, bărbatul de 25 de ani a rămas în apropierea barului, lângă o mașină. Imaginile surprinse la scurt timp după incident îl arată în stare critică.
Echipajele medicale au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, însă rănile suferite au fost prea grave, iar tânărul a murit.
Ce acuzații le aduc procurorii
Anchetatorii îi acuză pe cei trei minori de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
După cercetările efectuate în acest caz, adolescenții au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor. Ei urmează să fie cercetați în continuare pentru a se stabili exact rolul fiecăruia în agresiunea care a dus la moartea tânărului.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs conflictul și a modului în care au fost aplicate loviturile. În cazul persoanelor cercetate penal se aplică prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.