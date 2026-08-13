Advertising
Actualitate· 2 min citire
Grav accident în Suceava! Două mașini s-au ciocnit la Poiana Stampei: un bărbat a rămas încarcerat
Accident rutier
Publicat13 aug. 2026, 09:58
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață în localitatea Poiana Stampei, județul Suceava. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului unul dintre șoferi a rămas blocat în mașină.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:30Tulcea, sub un val de ALERTE AERIENE: mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României. Avioane F-16, ridicate de la sol
- 10:57Miracol în Columbia: un bebeluș a fost salvat de sub dărâmături, iar o femeie a fost scoasă după 30 de ore din ruine
- 10:43Schimbări majore la examenele din 2027. Când ar putea începe Evaluarea Națională și Bacalaureatul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News