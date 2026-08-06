Advertising
Social· 2 min citire
Avertizare de inundații în România. Râurile care pot ieși din matcă în următoarele ore
FOTO: Arhivă
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineață. Hidrologii avertizează că ploile prognozate pot provoca viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor râurilor în mai multe regiuni ale țării.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:42Examenul de medic specialist se schimbă din 2026. Subiecte unice în toată țara și probă scrisă organizată simultan
- 15:38Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
- 15:26PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News