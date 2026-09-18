Cum poate trece Guvernul Mureșan fără voturile PSD. Varianta luată în calcul de PNL

Siegfried Mureșan are nevoie de încă 47 de voturi pentru a obține învestirea Guvernului, după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că susțin formarea noului Executiv.
Premierul desemnat încearcă să atragă PSD la negocieri, însă social-democrații nu au anunțat deocamdată că vor susține Cabinetul.
PSD, principala țintă a negocierilor
PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari. Dacă se adaugă cele 17 voturi ale grupului minorităților, Mureșan ar porni de la 186 de voturi, cu 47 sub pragul de 233 necesar pentru învestire.
Premierul desemnat vrea să discute cu PSD după ce va prezenta programul de guvernare. Social-democrații spun însă că nu vor să negocieze împărțirea funcțiilor înainte de a vedea planul pentru economie și măsurile propuse pentru România.
Sorin Grindeanu a cerut public un program concret și a criticat discuțiile despre o posibilă rotativă guvernamentală înainte de prezentarea acestuia.
Varianta fără PSD
Dacă negocierile cu social-democrații nu duc la un acord, Mureșan poate încerca să obțină voturi de la grupurile parlamentare mai mici și de la parlamentarii neafiliați.
În total, Uniți pentru România are 17 deputați, SOS România are 13 parlamentari, iar alți 23 de aleși sunt neafiliați. Împreună, aceste grupuri ajung la 53 de parlamentari.
Calculul nu este însă simplu. Cei șapte senatori ai grupului PACE–Întâi România au anunțat deja că nu vor susține un Cabinet condus de Mureșan.
Negocieri pentru o posibilă rotativă
O variantă discutată în negocieri este formarea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, urmat ulterior de o schimbare a premierului. Potrivit informațiilor prezentate de politicieni, PSD ar putea prelua conducerea Guvernului într-o etapă ulterioară, însă social-democrații nu au confirmat un astfel de acord.
Mureșan are la dispoziție 10 zile de la publicarea decretului de desemnare în Monitorul Oficial pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.
În acest interval, premierul desemnat trebuie să finalizeze programul de guvernare și lista miniștrilor și să continue negocierile pentru obținerea majorității.