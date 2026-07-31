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Aproximativ 2.000 de baloţi de paie au ars în urma unui incendiu, în Basarabi

Baloți arși la Suceava

Baloți arși la Suceava

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 11:09
Actualizat31 iul. 2026, 11:11
Sursărealitatea.net

Aproximativ 2.000 de baloţi de paie au ars, în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incendiu care a avut loc în localitatea Basarabi din judeţul Suceava, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit oficialilor ISU, în incendiu a ars şi un utilaj agricol al proprietarului fermei.

La faţa locului au intervenit militarii Detaşamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Preuteşti, cu patru autospeciale de stingere şi două buldo-excavatoare.

'La sosirea echipajelor ardeau aproximativ 2.000 de baloţi depozitaţi pe un suport realizat din anvelope şi paleţi din lemn, precum şi (parţial) un utilaj al proprietarului, fără pericol de propagare a flăcărilor la vecinătăţi. Având în vedere cantitatea mare de materiale combustibile şi necesitatea desfacerii şi răscolirii permanente a baloţilor pentru identificarea şi stingerea focarelor ascunse, intervenţia s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ore, pompierii militari şi lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă acţionând susţinut până la lichidarea completă a flăcărilor', au precizat pompierii din Suceava.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.

AGERPRES

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