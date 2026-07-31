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Aproximativ 2.000 de baloţi de paie au ars în urma unui incendiu, în Basarabi
Baloți arși la Suceava
Publicat31 iul. 2026, 11:09
Actualizat31 iul. 2026, 11:11
Sursărealitatea.net
Aproximativ 2.000 de baloţi de paie au ars, în noaptea de joi spre vineri, în urma unui incendiu care a avut loc în localitatea Basarabi din judeţul Suceava, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
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