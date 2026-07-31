Advertising
Actualitate· 1 min citire
Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl briliantului
Tatăl lui Mutu
Publicat31 iul. 2026, 08:58
SursăRealitatea PLUS
Doliu în familia lui Adrian Mutu. Tatăl fostului internațional, Spiridon Mutu, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Bărbatul era internat de mai multe zile într-un spital din București. Tristul anunț a fost făcut de sora lui Adrian Mutu, pe rețelele de socializare, iar zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe familiei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:20Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Adrian Ropotan a fost resuscitat
- 11:14Preşedintele CJ Constanța, audiat ca martor la Parchetul General în urma percheziţiei la firma unde este acţionar
- 11:09Aproximativ 2.000 de baloţi de paie au ars în urma unui incendiu, în Basarabi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News